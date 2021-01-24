Мнение: “Сумеречная борьба”

24.01.2021, 11:14, Разное

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На Новогодние праздники удалось выкроить время и заценить локализованную версию "Сумеречной борьбы", весьма известного варгейма посвященного Холодной войне СССР и США. Приехал он еще в конце декабря, но время появилось только в январе, а как известно, на варгеймы нужно немало времени.

Как выглядит игровой процесс.

Ранее разок доводилось играть как англоязычную настольную версию, так и в цифровую. Само собой, на русском во все это втянутся в разы проще, особенно для людей, для кого языковой барьер служит неодолимым препятствием для приобщением к миру настольных варгеймов. Сама игра является уже классической – вышла она еще в 2005 году, нагребла кучу профильных наград, после чего многократно переиздавалась и переиздается до сих пор. Иногда даже доводилось встречать мнение от хардкорных варгмеймеров, что она попсовая, но я скорее склонен оценивать ее как нестареющую классику, которая за прошедшие годы не стала хуже, даже на фоне выхода других хитовых варгеймов.

"Twilight Struggle" или "Сумеречная борьба" строится вокруг карты мира и борьбе социалистического и капиталистического лагерей за влияние в отдельных странах (соответственно, это настолка для двух человек – разумеется, в нее конечно можно и одному играть, но это все равно как в шахматы самому с собой играть, лучше конечно против живого человека, который знает правила и умеет проводить свою стратегию), что реализовано с помощью карточек отражающих узловые моменты длительного противостояния, при этом возможность выбирать, куда прилагать усилия для продвижения своих интересов, обеспечивает высокую вариантивность и реиграбельность, что обеспечивается рандомом при сдаче карт событий.

По сути, это своеобразные геостратегические шахматы, где страны это клетки, по которым двигают свои "фишки" сверхдержавы. Это достаточно наглядно отражает разницу между сверхдержавой и обычной страной. В текущих реалиях в эту игру до сих пор играют США. В нее же будет играть в скором времени и Китай.

Само собой, как и в случае с провинциями в "Distant Plain" https://colonelcassad.livejournal.com/5511720.html про войну в Афганистане, контроль тех или иных стран не безусловен и при возможности, можно попробовать осуществить государственный переворот в рамках разыгранного события, поменяв власть в стране, как оно собственно и происходило в годы Холодной войны, когда некоторые страны меняли свой лагерь под влиянием внутренних причин и внешних обстоятельств. Соответственно, борьба за рост своего влияния и параллельный подрыв влияния оппонента в различных странах на разных континентах, и составляет основу игрового процесса. Так как подрыв влияния в некоторых странах может подорвать глобальную стратегию оппонента, то игра помимо необходимости принятия стратегических решений, дополняет их систематическими кризисами вызванными действиями оппонента, на которые так или иначе приходится реагировать, что обеспечивает достаточно высокий стратегический динамизм и интерес в течение всей партии.

Важным плюсом "Сумеречной борьбы" является то, что партии в нее длятся не так долго, как в большинстве "Монстр-варгеймов". Для примера, на отработку полного сценария с полным набором механик (авиацией, флотом, РЭБ, спецназом, партизанами и прочим) в серии Next War может уйти до 2-3 дней. Полный сценарий в Stalin Wars также пожрет куда как больше времени https://colonelcassad.livejournal.com/5278588.html В этом плане, карточные варгеймы всегда были быстрее тех, где все упирается в тонну фишек отражающих реальные расписания войск на ту или иную дату или год. И соответственно, им куда проще обыгрывать стратегические проблемы, нежели оперативно-тактические.

В "Сумеречной борьбе" в среднем заявлено 3-4 часа на партию. У нас первый раз вышло 4,5, второй раз 3,5. Но это в целом обычная ситуация для таких проектов – сначала потребуется 1-2 партии чтобы разобраться в механиках, отладить алгоритм хода и принятия решений, а уже потом можно просто получать удовольствие от процесса, который тем не менее требует постоянно включать голову и обдумывать то, что ты делаешь. Собственно, так как с детства играю в шахматы, то для меня подобный пошаговый геймплей всегда был предпочтительнее различных RTS. В пошаговых же наибольший интерес вызывает тематика и сама механика выборов и решений. В данном случае интересна и тема и механика.

С точки зрения балансы, какого-то явного преимущества США или СССР тут не заметил, хотя возможно это лучше можно оценить после большего числа партий, когда некоторые геймплейные нюансы станут более понятны. Стартовые условия позволяют победить и той и другой стороне, без особой привязки к послезнанию результата войны.

Из недостатков, я бы выделил достаточно схематичное отображение угрозы ядерной войны через систему Defcon – остается ощущение, что ее могли сделать интереснее, но это, возможно, уже моя вкусовщина.

Для тех, кто плохо знает историю, неплохим подспорьем будет 50-страничный журнал с исторической справкой, где описаны основные события Холодной войны отраженные на карточках. Все описано в нейтральном стиле, без явного предпочтения в пользу одной из сторон, прямого противопоставления "Цитадель добра" против "Империи зла" тут нет. Можно также отметить, что в справке относительно ГКЧП, помимо классической версии про "провалившийся путч старых партократов", приводится и альтернативная версия, согласно которой вся история с ГКЧП была инсценировкой Горбачева.

Или например, описывая события в Польше и митинги "Солидарности", игра не забудет отметить, что вскоре после победы "демократии", обанкротилась гданьская судоверфь имени Ленина, откуда происходил знаменитый профсоюз. В общем, с точки зрения истории, игра в меру возможностей старается уйти от однозначных пропагандистских клише, демонстрируя различные оттенки и полутона Холодной войны, что идет ей безусловно на пользу.

Все это благодаря комментариям небезызвестного история Кирилла Назаренко, который в меру возможности правил фактические косяки оригинальной игры, вроде утверждений про то, что на момент смерти Сталина в лагерях было 12 млн. заключенных. В целом, за качественную справку к игре изданию жирный плюс.

Ролики Кирилла Назаренко периодически у себя выкладываю.

На днях вышел отличный разбор морского сражения у острова Лисса в 1866-м году.

Но это, к слову.

В общем, другим издателям пример, как надо работать с историческими консультантами.

С точки зрения полиграфии и качества материалов все сделано на очень добротном уровне (карточки приятно держать в руках, карта мира сделана из плотного материала с хорошей четкой печатью), ну а наличие перевода не заставляет вчитываться в непонятные термины на английском и лезть в переводчик .

В целом, "Сумеречная борьба" это просто отличный вариант для тех, кто хочет заглянуть в мир настольных варгеймов.

Есть разумеется более комплексные и сложные варгеймы, но рекомендовать их кому-то для начала – верный способ отпугнуть неофита, так как порог сложности + лингвистический барьер, зачастую демотивируют в них играть еще на старте.

В случае с "Сумеречной борьбой" все намного проще – она проста в освоении и на русском, что выгодно отличает ее скажем от сложных варгеймов той же серии "Next War" https://colonelcassad.livejournal.com/5623540.html. Поэтому совсем не удивительна ее популярность на фоне совсем уж нишевых варгеймов требующих длительного погружения.

Кроме того, у нее неплохо получается передавать стратегическую атмосферу Холодной войны с ее многочисленными фронтами, которые далеко не всегда были горячими для обоих противников, но так или иначе вносили свою лепту в общий результат войны.

Так что если соберетесь влезать в мир настольных варгеймов, то начать можно именно с "Сумеречной борьбы", потом попробовать стратегии серии COIN, а затем уже Next War. Как и всегда, настольные варгеймы являются отличным интеллектуальным развлечением.

За предоставленную копию игры спасибо GagaGames

Кого заинтересует и кто захочет приобщиться – вам сюда https://gaga.ru/game/twilight-struggle/

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