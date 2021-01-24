Борис Грачевский перед смертью смирился с конфликтом со старшей дочерью

24.01.2021, 11:10, Разное

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Ивзестный киноежиссер Борис Грачевский перед смертью окончательно смирился с тем фактом, что существует конфликт со старшей дочерью. Наследница Ксения несколько лет не разговаривала со знаменитым отцом, но в то же время создатель «Ералаша» был всегда готов пойти на контакт.

При жизни Грачевский так и не успел помириться со старшей наследницей. С сыном Максимом он общался. Режиссер знал, что у дочери уже есть свой ребенок. Ксения не смогла смириться, что ее родители расстались В семейных проблемах она винила звездного отца.

Сам Грачевский также тяжело переживал семейный конфликт. На развод режиссер решился не из-за появления молодой избранницы, а потому, что к первой жене пропали чувства. Супругу не интересовало творчество создателя «Ералаша». Впоследствии Грачевский женился на ведущей Анне. Она подарила ему дочь Василису. Сейчас Анна Грачевская тяжело переживает смерть отца своей наследницы.

Борис Грачевский скончался 14 января в результате последствий COVID-19. Его похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. В последние годы он был счастлив в браке с Екатериной Белоцерковской. Актриса девять месяцев назад подарила режиссеру сына Филиппа.

Источник: www.kp.ru