 

Седокова поделилась с поклонниками пикантной фотографией с отдыха

24.01.2021, 11:10, Разное
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Популярная певица Анна Седокова поделилась пикантным фото с отдыха. Снимок в желтом купальнике артистка обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Анна Седокова опубликовала фотографию, сделанную на пляже. Она соблазнительно наклонилась, чтобы сделать снимок. В результате на первом плане оказался пышный бюст бывшей солистки группы «ВИА Гра». Седокова загадочно улыбнулась в объектив и прогнула спину.

В описании к публикации певица написала, что нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему. Она призвала, что не нужно удивляться чему-либо, что происходит.

Одним из первых пикантную публикацию оценил супруг Седоковой Янис Тимма. Молодой спортсмен с восторгом отметил, что «никакие слова не нужны». За короткое время пост собрал огромное количество лайков и восторженных комментариев.



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