Анастасия Волочкова удивила поклонников фото в балетной пачке

24.01.2021, 11:10, Разное

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Балерина Анастасия Волочкова удивила подписчиков фотографией, сделанной в балетной пачке. Она опубликовала кадр перед выступлением в социальной сети Instagram.

На днях Анастасии Волочковой исполнилось 45 лет. На фотографии она выглядит гораздо моложе своих лет. Поклонники отметили, что эпатажная балерина заметно преобразилась. Образ знаменитости подчеркнул яркий макияж.

Прическу Анастасии Волочковой дополнили нежные перья. На руке у балерины присутствовало кольцо с огромным голубым камнем. На втором фото танцовщица предстала в кружевном платье, которое позволило рассмотреть ее пышный бюст. Для завершения праздничного образа Волочкова надела крупные серьги.

В комментарии к публикации балерина выразила благодарность визажисту за макияж. Кадры привели поклонников в восторг.

На свой день рождения Волочкова решила выйти на сцену, чтобы подарить радость зрителям. После спектакля она устроила праздничный банкет для близких и друзей.