 

В РФ зарегистрировали 21 тыс. 127 случаев коронавируса

24.01.2021, 11:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в РФ за сутки увеличилось на 21 тыс. 127 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

«За последние сутки в РФ подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 тыс. 127 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 306 (10,9%) без клинических проявлений», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

За все время в РФ зарегистрировали 3 млн 719 тыс. случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,57%.

Также за сутки от COVID-19 излечились 22 тыс. 445 человек. В Москве выздоровели 5117, в Санкт-Петербурге – 2260, в Подмосковье – 1189.

За прошлые сутки в РФ выявили 20 тыс. 921 случаев коронавируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / В РФ за сутки выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса

16.07 / Фетисов предложил топ-менеджерам РУСАДА на время отойти от обязанностей

05.09 / Украина отреагировала на планы ДНР разрушить инженерные сооружения ВСУ

07.08 / В Ингушетии завершили активную фазу спецоперации

15.08 / Россию запланировали полностью обеспечить вакциной от COVID за год

13.10 / ЕС признал власть Жээнбекова единственной легитимной в Киргизии

03.08 / SRF – «ковидиоты» — немецкие власти осудили протест против коронавируса в Берлине

18.12 / Успенская заговорила на украинском языке

15.12 / Определена грузоподъемность российского ядерного буксира

24.12 / “Ни фига себе мамуля”, “Красотка”. Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска