В РФ зарегистрировали 21 тыс. 127 случаев коронавируса

24.01.2021, 11:06, Новости дня

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Количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в РФ за сутки увеличилось на 21 тыс. 127 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

«За последние сутки в РФ подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 тыс. 127 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 306 (10,9%) без клинических проявлений», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

За все время в РФ зарегистрировали 3 млн 719 тыс. случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,57%.

Также за сутки от COVID-19 излечились 22 тыс. 445 человек. В Москве выздоровели 5117, в Санкт-Петербурге – 2260, в Подмосковье – 1189.

За прошлые сутки в РФ выявили 20 тыс. 921 случаев коронавируса.