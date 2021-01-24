Мнение: О побежавших крысах… Корабль дал течь?

24.01.2021, 11:04, Разное

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На события 23января в России непременно надо посмотреть и с другой стороны. Иначе картина будет совсем однобокой. Как все эти протестные акции увидели охранители? Какую реакцию они выдали, посмотрев на реальные результаты?

А самое интересное, что про всё это говорят лучшие из лучших – те, кто умеют профессионально держать нос по ветру?

Есть такой как бы политолог Сергей Марков, провластный до кончиков волос, но при этом всё же не из ближнего круга. Из тех, кто допущен к столу, но не к столику, выражаясь терминами незабвенного трактата О кроликах и удавах.

И вот он по горячим следам сформулировал свои до крайности верноподданические, но донельзя фрондёрские тезисы. Прокомментирую некоторые из них.

1. По численности в Москве – повторение лета 2019, чуть больше примерно на 10%. Это успех. По регионам, – более 100 городов, это больше, чем раньше, примерно на 50%. Это успех.

2. Навальный – безусловный лидер антипутинского протеста. Его лидерство признают все антипутинцы, даже те, кто его не любит и боится.

И этого успеха власти совершенно не ожидали. Похоже, они, как Ходжа Насреддин, сами своей выдумке про никому не нужного блогера поверили. А увидев реальность – ужаснулись.

3. Главный результат – группы боевиков начали переход к насильственным акциям. Избили несколько человек, которые не понравились протестующим. Несколько раз били полицейских. Много кидались снежками в полицию, – это подготовка к тому, чтобы кидаться камнями. Постоянно пытались отбить у полиции тех, кого она арестовывала. Развитие атак боевиков на полицию будет главным направлением в ближайшие месяцы.

И рядом с этим – 4. Создана первая сакральная жертва – пожилая женщина, которую ударил полицейский ногой. Теперь на основании этого открытые и закрытые противники Путина будут требовать от власти наказания этого полицейского. Цель – добиться, чтобы полиция боялась применять силу против протестантов. И чтобы силовая вертикаль посыпалась.

Тут ещё одно столкновение выдумок с реальностью. Во всех «методичках» говорится, что за Навального выходят исключительно дети, а также хрупкие снежинки-хипстеры, с которыми легко справится даже не капитан-исправник, а одна лишь фуражка исправника. И вдруг оказывается, что больше половины протестующих – крепкие и вполне взрослые люди от 25 до 45 лет. Самоуспокоительная ложь не выдержала встречи с реальностью, отсюда вдруг и смена акцентов с шапкозакидательских на панические. Это объясняет и следующий пункт.

5. Публичные фигуры уже боятся поддерживать Путина и критиковать протестующих. Предпочитают молчать. Их запугали. Ряд экспертов и публичных фигур, работающих с Администрацией президента России, начали перебегать на сторону антипутинского протеста. Чулпан Хаматова самый яркий пример перебежчика. И сама власть испугалась большого протеста. Выступления мэров и губернаторов по ТВ с призывом не ходить на акции отражают этот испуг. Это огромный успех протеста.

А вот это уже действительно интересный вывод. Который напоминает о ситуации перед Февралём-1917, когда внешне монолитная власть дала трещину, и даже среди монархистов появились те, кто стали считать желательным сместить Николая II с престола, заменив его братом. Настолько ненадёжной и опасной стала им казаться фигура тогдашнего – слабого – монарха.

6-8. Явный провал молодёжной политики потребует от Путина кардинальных изменений в политическом блоке. Власть провалила работу в социальных сетях. От Путина требуются жесткие кадровые решения. Партия Единая Россия и Общероссийский народный фронт совсем не заметны и почти не участвуют в общественной дискуссии. Вывести людей на площади в поддержку Путина они видимо не смогут. Нужны кадровые решения.

Констатация очевидного: после того, как из АП РФ убрали умных, оставив посредственных (верными были и те, и другими, разница только в степени верности), всё посыпалось. Теперь хочется это повернуть вспять. Но деградация системы уже зашла настолько далеко, что:

а) новых умных и верных уже не найти;

б) методы старых умных и верных совершенно неприемлемы для курса на безоглядное и солдафонское охранительство, взятому после Крымнаш.

Жесточайший кадровый кризис налицо, и выхода из него не видно. Поэтому шагреневая кожа продолжит сжиматься.

9. Начали распространяться слухи, что Путина элиты хотят убрать в ближайшее время. Требуется жёсткий ответ. Не словами, а делами.

Немудрено, что начался поиск внутренних врагов. И он, как учит история, лишь приблизит и углубит системный кризис власти.

10. Главный вывод: власть слишком слабо себя ведет, и это поощряет переход оппозиции к насилию. Главный запрос народа – власть должна быть жёстче. Нужно будет арестовать несколько тысяч боевиков. Власть не имеет право быть слабой. Жёстче надо, жёстче.

Да-да, проходили уже. «Пулемётов – вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулемётов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя».

Чем кончилось, все помнят?

В общем, смышлёные уже почувствовали глубокий кризис нынешней власти и заметались. Вопрос: сдадут ли они своего вчерашнего кумира и вождя новой сильной руке? Или с радостью присягнут иному победителю?

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