Как провели ночь Юля и Любочка? – Личное мнение

24.01.2021, 10:58, Разное

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Задержанную вчера на незаконном митинге Юлю Навальную вчера же и отпустили домой.

Юля спит до сих пор на шёлковых простынях и уверяю вас — сладко выспится. Одновременно с Юлей задержали и Любку Соболь — ещё одну женщину-соратницу Алёшки Навального.



Фото: Соцсети

Где провела ночь Любка-рецедивист? Вы не поверите — тоже дома.

Любку оштрафовали на 20 тысяч рублей — чуть меньше, чем её средний чек в ресторане в субботу вечером.

Повторное нарушение, более строгая санкция — штраф. Любка даже сэкономила, пропустив ресторан ради митинга.

Не задержали и моего товарища Илью Варламова — он старался-старался попасть в кутузку, раз не получилось это сделать в Судане, но и наша полиция, проверив его документы, отпустила Илюху.

Вместе с тем, задержано уже более тысячи простых людей. Им вменяют «уголовку»: Следственный комитет сообщает, что дела возбуждены по статьям 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

А вот это всё — реальные уголовные сроки.

У меня наивный вопрос к участникам вчерашнего митинга: вы — дебилы?

Ни одна публичная писька не пострадала вчера. Срубили ништяки на митинге, сэкономили денежку, а что же с вами?

Нет, ну серьёзно, что вас ждёт дальше? Судимость? Отсидка? Отчисление из ПТУ или вуза? Увольнение? Сопьётесь потом. Без денег, без работы, а под забором на вас будут ссать дворовые собаки.

А Юля и Любочка спят ещё в своих широких кроватках. У них всё хорошо, а будет, благодаря вам, ещё лучше.

Я повторю вопрос участникам вчерашних брожений: вы дебилы?

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