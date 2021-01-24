Как провели ночь Юля и Любочка? – Личное мнение
24.01.2021, 10:58,
Разное
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Задержанную вчера на незаконном митинге Юлю Навальную вчера же и отпустили домой.
Юля спит до сих пор на шёлковых простынях и уверяю вас — сладко выспится. Одновременно с Юлей задержали и Любку Соболь — ещё одну женщину-соратницу Алёшки Навального.
Фото: Соцсети
Где провела ночь Любка-рецедивист? Вы не поверите — тоже дома.
Любку оштрафовали на 20 тысяч рублей — чуть меньше, чем её средний чек в ресторане в субботу вечером.
Повторное нарушение, более строгая санкция — штраф. Любка даже сэкономила, пропустив ресторан ради митинга.
Не задержали и моего товарища Илью Варламова — он старался-старался попасть в кутузку, раз не получилось это сделать в Судане, но и наша полиция, проверив его документы, отпустила Илюху.
Вместе с тем, задержано уже более тысячи простых людей. Им вменяют «уголовку»: Следственный комитет сообщает, что дела возбуждены по статьям 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).
А вот это всё — реальные уголовные сроки.
У меня наивный вопрос к участникам вчерашнего митинга: вы — дебилы?
Ни одна публичная писька не пострадала вчера. Срубили ништяки на митинге, сэкономили денежку, а что же с вами?
Нет, ну серьёзно, что вас ждёт дальше? Судимость? Отсидка? Отчисление из ПТУ или вуза? Увольнение? Сопьётесь потом. Без денег, без работы, а под забором на вас будут ссать дворовые собаки.
А Юля и Любочка спят ещё в своих широких кроватках. У них всё хорошо, а будет, благодаря вам, ещё лучше.
Я повторю вопрос участникам вчерашних брожений: вы дебилы?
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Источник: Лена Миро
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