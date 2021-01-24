 

Мнение: Мое поколение молчит по углам

24.01.2021, 10:40, Разное
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Две трети вышедших вчера на улицы были, конечно, не дети-школьники, как стращало нас разное подвывающее шакалье, но именно молодежью – возрастом до 35 лет.

Противники протеста четко поделились на две группы. Первая группа – это надёжа и опора правящего режима "сдохнемзапутина". Конечно, именно эта группа и предает в числе первых, но это произойдет чуть позже. Вторая группа – неженки-оппозиционеры, которые как бы не с режимом, но при этом точно не с разными либералами. Они согласны на революцию, но только чистенькую, стерилизованную, протертую салфеточками и хорошо и вкусно пахнущую. И обязательно такую, чтобы им нравилась. Никаких айфонов, суровые сдвинутые брови, в глазах – пролетарская ненависть и море знамен. Картинка-лубок Петрова-Водкина. А вот это всё – фу-фу-фу… "Навальный, школота, либералы" – главные ругательные слова в их словарном запасе о 30 словах.

И, как правило, обе эти группы – люди очень хорошо за сорок и старше.

Я бы сказал примерно следующее на этот счет. Старшее поколение проср..ло страну, рукоплеская сначала Горбачеву, потом-Ельцину, потом – целуя с засосом портрет Путина. Вчера на улицу вышли молодые, которые либо не знают, либо просто не помнят ничего, кроме вот этой жизни в кромешном адке, который привезло им именно брюзжащее на них сейчас старшее поколение.

Именно молодым сейчас и решать: какую страну они хотят построить. Возможно, они ошибутся. Риск есть. Но старшие, которые оказались абсолютно никчемным историческим компостом, могут заткнуться и смиренно принять то, что у молодых получится. Свой шанс они уже благополучно спустили в тот унитаз, возле которого стоит ёршик Путина о 600 евро за штуку.

Источник: Эль Мюрид



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