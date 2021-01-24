 

Джонсон стал первым европейским лидером, с которым Байден провел телефонный разговор после вступления в должность президента

24.01.2021, 10:32, Новости дня
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Вечером 23 января состоялся телефонный разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и новоизбранного президента США Джо Байдена, информирует пресс-служба Белого дома. 

Стороны обсудили вопросы, касающиеся борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и изменений климата, двустороннего сотрудничества и роли НАТО в коллективной обороне стран. 

“Лидеры также обсудили необходимость координации действий по общим внешнеполитическим приоритетам, включая Китай, Иран и Россию”, – сказано в релизе. 

Джонсон в Twitter назвал беседу с Байденом отличной. 

“С нетерпением жду возможности укрепить давнее партнерство наших стран в ходе “зеленого” устойчивого восстановления после пандемии COVID-19″, – написал он. 

Great to speak to President @JoeBiden this evening. I look forward to deepening the longstanding alliance between our two countries as we drive a green and sustainable recovery from COVID-19. pic.twitter.com/Y4P3G74PPz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 23, 2021

Британский премьер стал первым европейским лидером, с которым Байден провел телефонный разговор после вступления в должность президента. До этого он 22 января говорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и 23-го – с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Дональд Трамп. Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

20 января Байден был приведен к присяге и стал 46-м президентом Соединенных Штатов. “ГОРДОН” следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 2009–2017 годах – вице-президентом.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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