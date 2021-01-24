Доктор Мясников рассказал об отношении западных врачей к вакцине «Спутник V»

24.01.2021, 10:22, Разное

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Врач Александр Мясников в ходе интервью рассказал, как врачи из ряда западных стран относятся к вакцине против COVID-19 «Спутник V». По его словам, за рубежом о препарате производства РФ не говорят плохо.

Александр Мясников не встречал критики о «Спутнике V» в научных журналах по медицине. Именно западные СМИ устроили там своеобразную «войну вакцин», в ходе которой один препарат превозносится, а второй очерняется. Врач считает, что критиковать друг друга из-за медицинских препаратов – последнее дело, обычно этим занимаются политики.

Пропаганда очень мешает развитию медицинской сферы. Также Мясников в очередной раз подчеркнул, что вакцинация очень важна. Прививки необходимо сделать людям, которые, прежде всего, входят в группу риска. По информации оперативного штаба, в РФ с момента начала пандемии коронавирус подхватили 3,698273 миллиона человек (данные на 23 января). Известно, что лаборатории провели более 98,9 миллионов тестов на COVID-19. Уже вылечились 3,109315 миллиона человек, а 68,971 тысячи пациентов скончались.

Источник: ria.ru