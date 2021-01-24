Всех задержанных на несанкционированном митинге в Москве подростков отпустили

24.01.2021, 10:18, Новости дня

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Задержанных в ходе несанкционированной акции в центре Москвы несовершеннолетних отпустили домой после приезда родителей, сообщила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

«Всех несовершеннолетних, задержанных в ходе участия в несанкционированной акции 23 января, отпустили из отделений полиции после приезда их родителей. Никого из детей не держали там», – сказала омбудсмен РИА «Новости».

Она добавила, что за медицинской помощью никто из задержанных не обращался, травм у несовершеннолетних не зафиксировано.

Ранее детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сообщала, что, по предварительным данным, в российских регионах задержали порядка 300 подростков, в том числе в Москве – около 70, в Петербурге – около 30.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам противоправных действий при несанкционированной акции в центре Москвы в субботу.

В Москве завершились несанкционированные акции. Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная». По данным полиции в несанкционированной акции приняли участие около 4 тыс. человек.

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. Кроме того, водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.

Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.