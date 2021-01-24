Во Франции задумались о новом карантине

24.01.2021, 10:18, Новости дня

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Во Франции власти могут ввести третий локдаун из-за распространения коронавируса, сообщают французские СМИ.

Как сообщил источник в правительстве страны, решение будет принято в ближайшее время. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на французскую газету Le Journal du Dimanche.

Отмечается, что на решение ввести новый карантин повлияло распространение «британского» коронавируса и его нового штамма из ЮАР. Ожидается, что действие режима карантина начнется до конца будущей недели.

По словам источника, вопрос о введении карантина практически решен, однако, уточняются его сроки. Вероятнее всего, карантин продлится три недели.

Выступление Президент Франции Эмманюэль Макрон должно состояться 27 января, уточняет издание.

Напомним, парижский Диснейленд отложил возобновление работы до 2 апреля из-за ухудшения санитарной ситуации в Европе. Изначально открытие планировалось на 13 февраля.

Порядка 100 тыс. жителей Франции за две первые недели января прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили источники во французском правительстве.