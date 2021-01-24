Счетчик топлива от компании “Все для АЗС”

24.01.2021, 10:08, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Интернет, Транспорт

Если вы хотите знать, какое количество топлива вы залили в собственную машину, поставьте счетчик топлива . С помощью него вы сможете контролировать потребление горючего. Приобрести счётчик топлива вы сможете в компании “Всё для АЗС”. Она работает на рынке оборудования с 2010 года и является официальным дилером компаний ЭВЕРЕСТ, ПИУСИ, БЕНЗА. Здесь вы сможете приобрести проверенное оборудование по выгодным ценам. Компания предлагает счетчики горючего напрямую от производителей. Поэтому она может обеспечить для своих покупателей выгодную стоимость.

Фирма предлагает счётчики производства Италия и Россия. Также здесь вы сможете приобрести насосы, мобильные АЗС, шланги, пистолеты и другие комплектующие. В продаже представлены счётчики топлива с механической и электронной системой, имеющие небольшую погрешность.

Скорость потока счётчиков составляет от 10 до 120 л в минуту, некоторые имеют скорость до 500 л в минуту. Все счётчики насосы имеются в наличии, срок доставки оборудования составляет 5 дней. Покупателями магазина “Всё для АЗС2 являются владельцы техники, которые регулярно заправляют её топливом. Те, кто имеет более одной единицы техники, обычно приобретают топливо дешевле. Все устройства имеют высокий уровень точности. Они идеально подходят для комплексов заправки и АЗС.

Механический счётчик топлива имеет такие особенности:

Гарантии от производителя. Доступную стоимость. Отсутствие потребности ставить специальные устройства. Место подключения шлангов и патрубков пломбируется. Сведения относительно расходов являются наиболее точными. Сведения о расходах получается быстро и просто. При определении объемов топлива не нужно вмешиваться в электросхему объекта.

Если вы не можете сами решить, какой счетчик вам подойдёт, можете обратиться к специалистам магазина. Они вас с радостью консультируют.

Счетчик требуется во всех местах, где выполняется заправка автомобилей и специального оборудования. Без этой аппаратуры невозможно выдавать чеки клиентам. Ведь сотрудники заправки знать объемы топлива, которое было закачано. Поэтому покупка счетчиков горючего требуется для всех владельцев заправок. На сайте компании “Все для АЗС” вы можете оформить заявку на покупку счётчика топлива. Клиентам компании предлагается огромный выбор оборудования, а также составляющих по выгодным ценам.