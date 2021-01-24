В Украине за сутки подтвердили менее 4 тыс. новых случаев COVID-19

24.01.2021, 9:43, Новости дня

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В Украине за сутки зафиксировали 3915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 117 заболевших – дети, еще 111 – медработники. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки в больницу с диагнозом COVID-19 попало 2079 человек, 83 пациента умерли, а 5407 – выздоровели.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 191 812 человек, 947 514 заболевших выздоровели, 21 861 – умер.

23 января в Украине провели 23 081 тестирование на COVID-19, из которых 17 600 – методом ПЦР и 5481 – методом ИФА. Всего в Украине сделали почти 6,1 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской областях (242), Киеве (240) и Днепропетровской области (236).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 24 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, заболело 98,7 млн человек, 2,1 млн умерли.

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