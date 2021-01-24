 

Задержанного на незаконной акции в Москве подростка передали родителям

24.01.2021, 9:30, Новости дня
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Несовершеннолетний, задержанный на несанкционированной акции протеста в Москве, по предварительным данным, передан родителям, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«По предварительной информации, ребенок уже передан родителям», – приводит слова детского омбудсмена ее пресс-служба, передает ТАСС.

Кузнецова уточнила, что выясняет детали задержания ребенка. Так, она обратила внимание, что на распространенном в интернете видео «видны грубые действия по отношению к несовершеннолетнему со стороны полицейского», однако они, «как выяснилось, [предприняты] с целью вывести его за периметр для безопасности».

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на Пушкинской площади задержали 14-летнего подростка. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что взяла эту ситуацию на контроль.

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в РФ от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.



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