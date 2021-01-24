Китай закупил зерна на Украине больше всех

24.01.2021, 9:30, Новости дня

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Больше всего зерна за последние годы на Украине закупила Китайская Народная Республика, заявили в Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

В 2019-2020 годах экспорт украинского зерна в Китай составил 6,3 млн тонн зерновых, сообщил исполняющий обязанности исполнительного директора ассоциации Сергей Иващенко, сообщается на сайте организации.

В 2020 году экспорт зерна в Китай в денежном выражении составил 1,87 млрд долларов. С июля 2020 года по январь 2021 года в эту страну из Украины доставили 6,9 млн тонн зерновых.

Ранее сообщалось, что РФ стала одним из трех главных торговых партнеров Украины в 2020 году. Больше всего товаров в прошлом году на Украину экспортировал Китай.