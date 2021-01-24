Макгрегор решил не завершать карьеру после боя с Порье

24.01.2021, 9:29, Новости дня

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Ирландский боец Конор Макгрегор после поражения американскому спортсмену Дастину Порье на турнире UFC 257 заявил, что не намерен завершать карьеру.

«Я долгое время был неактивен, бездействие тяжело преодолеть, вот и все. Удары ногами были хороши, этот удар в область икры очень хорош, нога была мертва. Мне было не так комфортно, как хотелось бы, но Дастин великолепный боец», – сообщил Макгрегор после боя, передает ТАСС.

Он отметил, что не планирует завершать спортивную карьеру. «Я много работал и горжусь своей работой, но мне хотелось бы лучше представить свою команду. Сейчас я хочу провести время с детьми в отеле, расслаблюсь, перезагружусь и все», – заключил ирландец.

В воскресенье американский боец Дастин Порье выиграл в схватке с ирландским атлетом Конором Макгрегором, бой завершился техническим нокаутом.