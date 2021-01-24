 

Конгресс США отменил степень MBA из-за дискриминационного названия

24.01.2021, 9:11, Разное
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Сенат США утвердил решение Палаты представителей об отмене в американских университетах степени «Магистр делового администрирования» (Master of Business Administration, MBA) из-за дискриминационного названия.

Входящее в него слово «master» в английском языке также может переводиться как «господин» и в таком прочтении оскорбляет чернокожих студентов.

Письма с уведомлением об отмене степени получили 1500 американских университетов, у которых есть 90 дней на отзыв выданных ранее дипломов MBA. Университеты Беркли, Йель и Гарвард уже заявили, что вместо них предложат своим выпускникам альтернативные дипломы в областях теологии, гендерных исследований и научного феминизма.

Руководство вузов уже заявило, что деньги, потраченные на программе MBA, возвращены студентам не будут, поскольку эти средства пожертвованы в Фонд развития национальных диаспор внутри США.

– Нам стыдно, что мы много лет оскорбляли наших чернокожих сограждан, выдавая эти ужасные дипломы. Парню, который вырос в гетто и никогда не работал, должно быть обидно, когда кто-то ездит на «Тесле», живёт в люксовом доме и называет себя при этом «господином». Такой дикости в США не будет. Все дипломы MBA будут отозваны и заменены на другие степени. В том числе мы намерены решить проблему дефицита 15 млн. феминологов в стране, – сказал президент Йельского университета Хабиббула Шишани-Джонс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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