Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного из гранатометов и минометов – штаб ООС

24.01.2021, 8:58, Новости дня

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За прошедшие сутки, 23 января, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вблизи населенного пункта Пивденное, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета”, – говорится в сообщении.

Недалеко от населенного пункта Гнутово Донецкой области боевики открывали огонь в сторону украинских позиций, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Вблизи Водяного в Приазовье российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки боевики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Опытного вооруженные формирования РФ применяли ручной противотанковый гранатомет.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

С начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/707257923296303/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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