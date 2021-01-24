 

В мире коронавирусом заразились почти 99 млн человек

24.01.2021, 8:58, Новости дня
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В мире по состоянию на утро 24 января подтвердили 98 млн 744 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

От коронавирусной инфекции в мире умерло 2 млн 120 тыс. человек, выздоровело 54 млн 435 тыс. заболевших.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (24,99 млн заболевших, 417,4 тыс. умерших);
Индия (10,65 млн заболевших, 153,3 тыс. умерших, 10,3 млн выздоровевших);
Бразилия (8,8 млн заболевших, 216,4 тыс. умерших, 7,8 млн выздоровевших);
Россия (3,7 млн заболевших, 67,9 тыс. умерших, 3 млн выздоровевших);
Великобритания (3,6 млн заболевших, 96,5 тыс. умерших).

Украина в списке на 17-м месте. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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