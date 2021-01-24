 

Пакистан одобрил экстренное применение «Спутник V» в стране

24.01.2021, 8:56, Новости дня
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Пакистанские власти разрешили экстренное использование в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в аппарате правительстве.

«На заседании, проведенном регистрационным советом Управления по регулированию лекарственных средств Пакистана, еще одна вакцина также получила разрешение на экстренное использование», – сообщил источник газеты «Доон», передает ТАСС.

Отмечается, что российский препарат стал третьей вакциной в Пакистане, одобренной для экстренного применения.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V».

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». РФ и Венгрия заключили договор на поставку российской вакцины. Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории.



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