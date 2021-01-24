 

Порье нокаутировал Макгрегора в главном бою турнира UFC

24.01.2021, 8:56, Новости дня
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Американский боец Дастин Порье выиграл в схватке с ирландским атлетом Конором Макгрегором в главном бою турнира UFC 257, поединок проходил в Абу-Даби.

Порье провел технический нокаут во втором раунде, после которого бой завершился его победой, передает РИА «Новости».

Отмечается, что этот бой стал реваншем за поражение Порье в сентябре 2014 года.

Ранее Макгрегор заявлял, что он все еще является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, так как житель России Хабиб Нурмагомедов «не был коронован».

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и отстоял титул чемпиона UFC в легком весе. Бой закончился дракой за пределами ринга и скандалом.



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