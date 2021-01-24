Синоптики спрогнозировали туманы и морось в Москве

24.01.2021, 8:56, Новости дня

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Москвичей в воскресенье ожидает туман и потепление до плюс 5 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня центральная РФ будет находиться на западной периферии антициклона, южные ветры которого продолжат поставлять на заснеженную поверхность влажный и не по сезону аномально теплый воздух с температурой на 9-10 градусов выше климатической нормы середины зимы, что будет благоприятствовать образованию туманов и плотной слоистообразной облачности», – отметил синоптик РИА «Новости».

По его словам, в столице повысится облачность, жителям города стоит ожидать морось и туман. Сугробы уменьшатся до 28 сантиметров.

«Температура воздуха в столице плюс 2-4, в Подмосковье от 0 до плюс 5. Ветер южный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба», – рассказал эксперт.