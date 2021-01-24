Митрополит Иларион не исключил отлучение Кураева от церкви

24.01.2021, 8:06, Новости дня

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Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что протодиакона Андрея Кураева, лишенного сана, могут отлучить от церкви, если он продолжит свою деятельность.

«Он своей клеветой на церковь многих отталкивает и от бога, и от религии, и от церкви. Поэтому его, по сути, с церковью ничего не связывает, и то, что он лишился святого сана, – это закономерный результат его деятельности, а он если эту деятельность будет продолжать в том же духе, то, наверное, за этим последует отлучение от церкви», – цитирует ТАСС заявление митрополита на канале «Россия-24».

Ранее епархиальный суд Московской городской епархии принял решение лишить сана протодиакона Андрея Кураева за оскорбление умершего 21 апреля 2020 года от последствий COVID-19 протоиерея Александра Агейкина в блоге.

В январе Кураев обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с ходатайством о пересмотре своего дела из-за несоблюдения канонического порядка судопроизводства.

В апреле Кураев сделал несколько резких высказываний в отношении поведения священников в период эпидемии. «Печально, что период хвастовства в нашей среде растянулся на два месяца. Суеверия во время эпидемий опасны», – сообщил он в частности. Указом патриарха Кирилла отец Андрей Кураев был временно отстранен от богослужений в связи с публичным оскорблением памяти протоиерея Александра Агейкина, который ранее скончался от осложнений после коронавируса. Узнав о запрете, сам священник сообщил, что для него это решение ничего не меняет.