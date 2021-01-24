Названы самые подверженные коррозии автомобили

24.01.2021, 8:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Автомобильные эксперты журнала «За рулем» перечислили наиболее подверженные ржавчине машины, первое место занял внедорожник УАЗ «Патриот».

Эксперты журнала указали УАЗ «Патриот» как самый проблемный в отношении антикоррозийной защиты, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание. При этом отмечается, что ржавчину находили на этих внедорожниках, выпущенных до 2018 года.

Также наблюдалась коррозия у первого поколения Lada Granta, специалисты находили непрокрашенные элементы под капотом со стороны днища. Ржавчину фиксировали также на порогах и нижних частях дверей через несколько лет после эксплуатации.

Ржавчине подвержены Renault Logan и Sandero, указало издание. На этих машинах она может появиться через «пару зим, а может не вылезти и через пять».

В список также попал кроссовер Skoda Yeti, на эту машину, по данным журнала, поступало много претензий в гарантийный период. В среднем ценовом сегменте издание отметило Mazda 6, особенно специалисты указали на первое поколение этих машин. У них быстрее всего ржавеет днище.

Ранее американский автомобильный портал HotCars назвал версию внедорожника УАЗ «Патриот», которую в США будут продавать под брендом Bremach Taos, «исключительным автомобилем 4×4, который не только доступен по цене, но и надежен».