В США назначили дату слушания по вынесению приговора россиянину Фирсову

24.01.2021, 6:28, Новости дня

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Слушания по вопросу о вынесении приговора гражданину РФ Кириллу Фирсову, признавшему в США вину в краже данных, состоятся 12 апреля, уведомление об этом поступило в электронную базу федерального суда Южного округа штата Калифорния.

Перед оглашением наказания суду будут представлены дополнительные материалы о деле. Фирсов согласился присутствовать на заседании в формате видеоконференции, передает ТАСС.

Напомним, житель России достиг договоренностей с представителями прокуратуры: он признал свою вину в том, что пытался в мошеннических целях получить закрытые сведения о клиентах некой компании, теперь его могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до 10 лет и обязать выплатить штраф в размере до 250 тыс. долларов. Сторона обвинения согласилась не добиваться для россиянина максимально жесткого наказания.

Фирсов также отказался от права настаивать на проведении судебного разбирательства и оспаривать обвинения, о которых идет речь.

При этом относительно выплаты штрафов и компенсации договоренностей между сторонами нет. Окончательное решение о том, какое наказание будет назначено россиянину, примет суд.