Мнение: О судьбе лидеров протеста на площади Тяньаньмэнь

24.01.2021, 6:22, Разное

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О судьбе лидеров протеста на площади Тяньаньмэнь

Вероятно, из-за того, что я долго занимался историей молодёжных политических движений (в университете писал диплом о хунвэйбинах, сейчас собираю материал для исследования о событиях #тяньаньмэнь_89), у меня взгляд на всё то, о чём сейчас пишут в фэйсбуках, несколько деформированный. С другой стороны, у меня перед глазами судьбы конкретных людей…

Вот, например, список "21 most wanted" активистов, разыскиваемых китайскими властями сразу после зачистки лагеря на площади Тяньаньмэнь и вкратце их дальнейшая биография:

1. Ван Дань (20 лет на момент событий) – один из тех, кто за свою деятельность поплатился реальными тюремными сроками (в сумме около семи лет), но в 1998 году был освобождён по медицинским показаниям и в связи с высылкой из страны в США. В эмиграции на льготных основаниях поступил и окончил Гарвард. Живёт на Тайване.

2. Уэркайси (21 год) – бежал в США, окончил Гарвард, живёт на Тайване. Ездит по миру и рассказывает о событиях 1989 года.

3. Лю Ган (28 лет) – находился в тюремном заключении, но в 1996 год был освобождён досрочно в связи с высылкой в США. В эмиграции окончил Колумбийский университет. Живёт в США, занимается наукой.

4. Чай Лин (23 года) – избежала ареста и сумела бежать в США. Окончила Принстонский университет, претендовала на Нобелевскую премию мира (хотя вообще-то именно её решения привели к резкой радикализации протестов в середине мая 1989-го). Вышла замуж за американца, с которым занимается семейным бизнесом.

5. Чжоу Фэнсо (22 года) – оказался в тюрьме, но через год был отпущен без предъявления обвинения. В 1995 году эмигрировал в США. Окончил Чикагскую школу бизнеса, работал финансовым аналитиком.

6. Чжай Вэйминь (21 год) – один из тех, кто не только отсидел реальные сроки, но и остался жить в Китае, вследствие чего всю оставшуюся жизнь имел проблемы с государством.

…13. Фэн Цундэ (22 года) – бежал во Францию, окончил Сорбонну, позднее переехал в США. Живёт в Сан-Франциско, правозащитник.

…16. Чжан Боли (26 лет) – бежал в США, принял христианство, сейчас является пастором в одной из вашингтонских церквей.

…17. Ли Лу (24 года) – бежал в США, окончил Колумбийский университет. В 25 лет написал книгу воспоминаний. Впоследствии стал успешным инвестбанкиром.

…20. Сюн Янь (25 лет) – сразу после подавления протестов попал в тюрьму, но, как и многие другие, через год был отпущен без предъявления официального обвинения. В тюрьме принял христианство, в 1992 году эмигрировал США, где получил богословское образование. Служил капелланом в армии США, дважды был в Ираке.

(более полный список здесь https://t.me/china80s/1059 ).

Число погибших среди студенческих лидеров: ровно 0 человек.

Власти по горячим следам заявляли о 23 погибших, идентифицированных как студенты высших учебных заведений.

Всего же в Пекине в дни подавления протеста погибло, по разным оценкам, от 300 до 3000 человек. В подавляющем большинстве – это городская молодёжь, спровоцированная призывами лидеров протеста и оказывавшая реальное сопротивление вошедшим в город войскам.

Посчитать статистику по тюремным заключениям сложнее. Но вот есть показательная история от 23 мая.

Рано утром трое неизвестных начали закидывать портрет Мао Цзэдуна на воротах Тяньаньмэнь пластиковыми мешками, наполненными краской (КДПВ). Так как их никто не знал, студенты заподозрили провокацию со стороны властей. Неизвестных задержали и отвели в полицию.

Это оказались приезжие из провинции Хунань: бывший учитель, журналист и водитель грузовика. К властям они не имели никакого отношения и приехали в Пекин специально поддержать протесты. Впоследствии все они получили реальные тюремные сроки: учитель – пожизненно, журналист – 20 лет, водитель – 16 лет.

При этом самый большой срок, который получил кто-либо из лидеров тяньаньмэньского движения – 4 года. Столько должен был отсидеть Ван Дань, но и он досрочно вышел из тюрьмы за несколько месяцев до освобождения (потом снова был арестован, но уже, как говорится, за рецидив).

Выводы можно делать самостоятельно.

https://vott.ru/entry/584013 – цинк

https://t.me/china80s/1192 – первоисточник ТГ-канал "Китай.80-е"

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