Стало известно о состоянии российских полярников после землетрясения у берегов Антарктиды

24.01.2021, 5:40, Новости дня

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Полярники, работающие на станции «Беллинсгаузен», не пострадали во время мощного землетрясения, которое произошло у берегов Антарктиды, сообщили в посольстве РФ в Чили.

В диппредставительстве сообщили, что «с сотрудниками нашей станции «Беллинсгаузен» все в порядке», сведений об эвакуации полярников «не поступало», передает ТАСС.

Ранее землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой. Там на острове Кинг-Джордж находится российская антарктическая станция «Беллинсгаузен».

Сообщалось, что 160 человек эвакуировали с чилийских антарктических баз из-за угрозы цунами, также эвакуацию провели «на пяти иностранных базах, находящихся рядом с базой «Фильдес».

До этого стало известно, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Чили. Также землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Колумбии.