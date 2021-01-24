 

Стало известно о состоянии российских полярников после землетрясения у берегов Антарктиды

24.01.2021, 5:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Полярники, работающие на станции «Беллинсгаузен», не пострадали во время мощного землетрясения, которое произошло у берегов Антарктиды, сообщили в посольстве РФ в Чили.

В диппредставительстве сообщили, что «с сотрудниками нашей станции «Беллинсгаузен» все в порядке», сведений об эвакуации полярников «не поступало», передает ТАСС.

Ранее землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой. Там на острове Кинг-Джордж находится российская антарктическая станция «Беллинсгаузен».

Сообщалось, что 160 человек эвакуировали с чилийских антарктических баз из-за угрозы цунами, также эвакуацию провели «на пяти иностранных базах, находящихся рядом с базой «Фильдес».

До этого стало известно, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Чили. Также землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Колумбии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Roland Garros пройдет при зрителях. Арены заполнят на 50-60 процентов

27.09 / Макрон: Лукашенко должен уйти

29.12 / Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины

19.01 / ГПСУ проверит информацию о “приглашении” сотрудников ФСБ России на украинско-белорусскую границу

16.07 / В США подготовили второй танкер с нефтью для Белоруссии

08.07 / Китай выразил готовность вместе с Россией работать над вакциной от коронавируса

02.10 / Экономика: Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2»

21.07 / Смерч разрушил пляж в Сочи

11.08 / Второй день протестов в Белоруссии — Запад сомневается в честности выборов

31.08 / ПФР рассказал о дополнительной единовременной выплате пенсионерам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска