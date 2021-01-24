 

Россиянам пообещали сохранение снежного покрова до середины марта

24.01.2021, 5:40, Новости дня
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Снежный покров на европейской части РФ будет сохраняться до второй половины марта, высота снега в данный момент примерно на три сантиметра выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд заявил, что в данный момент высота снежного покрова составляет около 35-40 см, а оттепель в ближайшие дни уменьшит его примерно на 10 см, передает ТАСС.

«Этот снег надолго, он растает только в период схода снежного покрова, а это вторая половина марта. Высота снега сейчас примерно на три сантиметра выше нормы», – сказал он.

До этого Вильфанд сообщил, что в ближайшее время в европейской части РФ ожидается мартовская погода, температура будет на 12-13 градусов выше нормы, а в Сибири и Якутии прогнозируется аномальный холод с отклонением от нормы на 8-18 градусов.



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