Склад с газовыми баллонами загорелся на юго-востоке Москвы

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24.01.2021, 5:40, Новости дня
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На юго-востоке Москвы горит склад с газовыми баллонами площадью 100 квадратных метров, огонь может перекинуться на соседние здания, заявили в экстренных службах.

На складе по адресу Автомобильный проезд, дом 8 загорелись электрокабели, передает ТАСС.

Внутри здания «находятся газовые баллоны, которые начали взрываться».

Огонь может перекинуться на соседнее здание. На месте пожара уже работают более 15 пожарных расчетов.

Ранее при пожаре в гаражном комплексе в Новосибирске погибли четыре человека.



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