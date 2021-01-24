Склад с газовыми баллонами загорелся на юго-востоке Москвы
24.01.2021, 5:40,
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На юго-востоке Москвы горит склад с газовыми баллонами площадью 100 квадратных метров, огонь может перекинуться на соседние здания, заявили в экстренных службах.
На складе по адресу Автомобильный проезд, дом 8 загорелись электрокабели, передает ТАСС.
Внутри здания «находятся газовые баллоны, которые начали взрываться».
Огонь может перекинуться на соседнее здание. На месте пожара уже работают более 15 пожарных расчетов.
Ранее при пожаре в гаражном комплексе в Новосибирске погибли четыре человека.
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