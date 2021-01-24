Землетрясение произошло в районе расположения российской антарктической станции «Беллинсгаузен»

24.01.2021, 4:50, Новости дня

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Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой, здесь находится российская антарктическая станция «Беллинсгаузен».

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки зафиксированы в 23.36 (02.36 мск) на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 1 тыс. 328 километрах от чилийского города Пунта-Аренас, передает РИА «Новости».

В районе землетрясения расположены антарктические станции, в том числе российская «Беллинсгаузен».

Сообщений о жертвах пока нет.

Вместе с тем сообщается, что более 160 человек эвакуировали с чилийских антарктических баз из-за угрозы цунами: «Из-за землетрясения магнитудой 7,0 в 210 км к востоку от базы Фрей управление по чрезвычайным ситуациям региона Магальянес сообщает, что были эвакуированы 80 человек с базы Фрей, 40 с базы О’Хиггинс, 10 с базы Фильдес и 31 с базы Прат».

Эвакуация была также проведена «на пяти иностранных базах, находящихся рядом с базой «Фильдес», передает ТАСС.

«Беллинсгаузен» – это российская антарктическая станция на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в составе Южных Шетландских островов, основана Советской Антарктической экспедицией 22 февраля 1968 года. Является самой северной (ближайшей к экватору) российской антарктической станцией.

На станции выполняются географические, геологические, гляциологические и биологические исследования, а также действует мощный радиоцентр, обслуживающий в том числе рыболовецкий флот. Вблизи «Беллинсгаузена» действует православная церковь Святой Троицы, единственная постоянно действующая церковь в Антарктиде.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Чили, объявлена угроза цунами. Также землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Колумбии.