 

Новый глава Пентагона начал кампанию по борьбе с изнасилованиями в армии

24.01.2021, 4:50, Новости дня
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Новый шеф Пентагона Ллойд Остин объявил в меморандуме военачальникам и руководству министерства обороны о начале кампании по борьбе с изнасилованиями в американских вооруженных силах.

В меморандуме Остин указал, что работа над этой проблемой ведется уже много лет, он сам «пытался решить ее, когда был командующим», передает РИА «Новости».

«Нам нужно признать тяжкую правду: нам нужно сделать больше», – подчеркнул он.

Глава Пентагона потребовал от подчиненных до 5 февраля представить список мер, которые приняты в последний год и зарекомендовали себя.

Напомним, в вооруженных силах США мужчины и женщины служат на равных, проблема сексуальных преступлений стоит остро уже несколько лет.

Так, например, офицер ВВС США Бетси Шоллер назвала сексуальные домогательства ценой приема в армию. Так она прокомментировала известие о смерти 20-летней рядовой Ванессы Гиллен, которая заявляла о харассменте со стороны начальства.

До этого прокурор Джозеф Морс, занимавшийся делами о сексуальном насилии в армии Соединенных Штатов, был временно отстранен от исполнения обязанностей из-за обвинений в домогательствах.



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