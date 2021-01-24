Мнение: По итогам протестов 23 января

24.01.2021, 4:43, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Коротко по сегодняшним протестам в РФ (в течение дня ролики происходящих событий выкладывал в телеге https://t.me/boris_rozhin)

1. Общее впечатление по размеру протестов, действиям силовиков и медийной картинки – осенняя Белоруссия. Собирались именно ради картинки, а не ради взятия администраций или захвата каких-нибудь объектов. Само собой, после текущей картинки, властям будет еще сложнее не посадить Навального, так как отсутствие посадки будет выглядеть совсем уж явной уступкой уличному давлению и угрозам с Запада.

2. Суммарно по стране, как сообщают, повинтили 3-3.5 тыс. человек. В Москве на митинге было до 15-20 тыс. человек, суммарно же по стране несколько десятков тысяч. Маршей миллионов конечно не было и близко, но инициаторы кампании вполне могли удовлетвориться полученной картинкой в крупных городах. Разрыв между "миллионами в интернете, которые читают Нексту" и десятками тысяч на улицах, точно такой же как и в Белоруссии. Причем, даже в мелочах, все было весьма похоже – тут и сцепки, и хоровод и даже змагарские флаги.

3. Уровень насилия, если судить по публикуемым в течения дня видео и стримам был в пределах нормы – ОМОН очевидно имел установку не слишком лютовать (в Москве, в порядке пост-иронии, Росгвардия раздавала печеньки), а попытки провокаций достаточно быстро пресекались, причем в ряде случаев достаточно жестко. О жертвах не сообщалось. Разумеется, при желании ОМОН действовать также, как их белорусские коллеги в первой половине августа 2020-го года, но выводы из той истории были сделаны, поэтому вариант с чрезмерным насилием не применялся.

4. В целом, все выглядело как проба сил и проверка моб.ресурса перед протестами связанными с ожидаемой посадкой Навального 29 января и гипотетическими протестами 30-31 января. Полагаю, это не разовая акция, а именно попытка запустить долгоиграющий процесс с периодическими митингами (в духе змагарских протестов в Белоруссии или протестов "желтых жилетов" во Франции), которые имеют определенный ресурс для роста массовости, но не за счет поклонников "миноритарного акционера" (тут как раз предел роста давно достигнут), а за счет недовольных коронавирусными ограничениями и падением уровня жизни в стране. Это как раз те факторы, которые подпитывают регулярные протесты в странах Западной Европы (Германия, Британия, Франция и т.д.). И если посадить Навального не сложная задача, то вот более глубинными факторами недовольства, справится куда как сложнее.

5. Можно ожидать, что в ближайшие недели по итогам этих событий последует волна уголовных и административных дел, по итогам которых будет немало штрафов, а человек 10-15 (или больше) получат реальные сроки. Власти будут всячески пытаться показать, что у всего вот этого будут последствия, что будут иллюстрировать конкретными индивидуальными примерами. Также можно ожидать закручивания гаек в социальных сетях, гос.регулирования которых будет возрастать. Также, возьмусь предположить, что в ближайшие дни в российских СМИ будут публиковать покаянные заявления задержанных, которые начнут рассказывать, что "они не хотели ничего плохого", "сам не понял, зачем ударил ОМОНовца" и т.п., что можно было наблюдать на белорусских гос.каналах после очередных митингов. Данная схема была еще в прошлом году отработана на покаяниях любителей размещать фото Гитлера и Власова на сайте "Бессмертного полка".

6. США открыто поддержали сегодняшние протесты, чем вызвали очередное неудовольствие МИД РФ. Вопрос о том, надо ли высылать иностранных дипломатов за вмешательство в дела РФ также, как российских дипломатов высылают из стран Запада, представляется риторическим. Более вероятно, что как обычно повозмущаются и на этом все. Можно конечно долго распинаться на тему того, что вот в США тоже самое или хуже. Да, тоже самое или хуже. Но попытки упрекать Госдеп в лицемерии в 2021-м достаточно смешны. Да, лицемерят. И что? Работа у них такая.

С другой стороны, от этого есть вполне конкретная польза – сразу демонстрируется предстоящий контекст отношений США и РФ.

Так что продолжение следует 29-31 января.

—