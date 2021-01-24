В Москве на несогласованную акцию пришли 19 больных COVID-19

24.01.2021, 4:02, Новости дня

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На несанкционированную акцию в центре Москвы пришли 19 человек, зараженных коронавирусом, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19. В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», – сообщается на сайте Мосгорздрава.

Приложение «Социальный мониторинг» контролирует соблюдение режима изоляции больными коронавирусом.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева призывала не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19.

Андреева заявила, что в ведомстве опасаются отката в стабилизации, которую удалось достичь в ситуации с коронавирусом, после массовых акций. Она подчеркнула, что коронавирус в Москве пока еще не побежден. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря разобщению, каникулам и тому, что многие на новогодние каникулы уезжали из города. Сейчас все цифры во всех возрастных группах стабильны и снижены.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.