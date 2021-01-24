Военную разведку США заподозрили в покупке данных для слежки без ведома суда

24.01.2021, 4:02, Новости дня

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Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США покупает данные для слежки за американцами и гражданами других стран без ордера суда, об этом говорится в статье, опубликованной в The New York Times.

Газета изучила материалы, которые сотрудники РУМО предоставили сенатору Рону Уайдену (демократ от штата Орегон) по запросу. Из этих данных следует, что сотрудники ведомства в ходе пяти расследований в течение последних двух с половиной лет отслеживали передвижения американцев с помощью купленных у неких брокеров баз данных. Базы составляют в коммерческих целях путем анализа информации, которую собирают приложения для смартфонов, передает ТАСС.

Издание отмечает, что «РУМО, по всей видимости, по большей части покупает и использует сведения о месторасположении [людей] для проведения расследований в отношении иностранцев за рубежом». Констатируется, что одна из задач управления состоит в том, чтобы «выявлять угрозы для американских сил, размещенных по всему миру».

В соответствии с американским законодательством, чтобы запросить у телекоммуникационных компаний сведения, позволяющие установить перемещения американцев, власти должны получить судебный ордер. The New York Times пишет, что сотрудники РУМО пользуются для этого лазейкой в законе о защите личной информации и исходят из того, что для приобретения таких баз данных им не нужно разрешение суда.

Уайден намерен добиться ужесточения норм в этой сфере, поскольку считает недопустимым, что такие данные о гражданах можно приобрести.

В статье не уточняется, какие расследования, касающиеся граждан других государств, проводит РУМО. Страны эти также не называются.

Напомним, экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России.