В Чили объявили об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7

24.01.2021, 4:02, Новости дня

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После землетрясения магнитудой 7 в районе Южных Шетландских островов управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для чилийской антарктической территории.

Подземные толчки были зафиксированы в 23.36 UTC (2.36 мск воскресенья) на глубине 40 километров в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой. Эпицентр землетрясения располагался в 1328 километрах от чилийского города Пунта-Аренас, передает РИА «Новости».

«Управление по ЧС просит покинуть пляжную зону антарктической территории… В соответствии с угрозой цунами… расчетное время прибытия будет следующим: Антарктика, база Прат 23.01.2021 21.17 (3.17 мск)», – сообщило чилийское управление по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в ночь на воскресенье в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1, толчки ощутили жители многих регионов, включая столицу Боготу.