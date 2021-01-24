 

В Чили объявили об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7

24.01.2021, 4:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После землетрясения магнитудой 7 в районе Южных Шетландских островов управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для чилийской антарктической территории.

Подземные толчки были зафиксированы в 23.36 UTC (2.36 мск воскресенья) на глубине 40 километров в районе Южных Шетландских островов, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой. Эпицентр землетрясения располагался в 1328 километрах от чилийского города Пунта-Аренас, передает РИА «Новости».

«Управление по ЧС просит покинуть пляжную зону антарктической территории… В соответствии с угрозой цунами… расчетное время прибытия будет следующим: Антарктика, база Прат 23.01.2021 21.17 (3.17 мск)», – сообщило чилийское управление по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в ночь на воскресенье в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1, толчки ощутили жители многих регионов, включая столицу Боготу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Эмили Ратаковски рассказала о пережитом сексуальном насилии

16.09 / Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика

17.08 / Сакварелидзе: Рябошапка своими заявлениями после отставки очень сильно помог Порошенко

26.06 / ЦИК: более 10 млн россиян проголосовали в первый день по поправкам к Конституции

26.11 / NBC – несмотря на пандемию, американцам не сидится дома в праздники

29.06 / Евросоюз продлил на шесть месяцев секторальные санкции против России

02.07 / Чемпионат Греции. Массимо Каррера тащит АЕК в Лигу чемпионов

12.11 / Массовое отравление учеников произошло в школе Кронштадта

29.09 / Сравнение с США — худшее оскорбление для стран третьего мира

15.10 / Компания Apple выпустила beta 3 операционных систем iOS 14.2 и iPadOS 14.2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска