Умные часы Huawei Watch 3 и Watch GT 3 получили новые функции

24.01.2021, 4:00, Новости дня

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Три очень важных, по мнения разработчика, функции будут доступны в новых моделях умных часов Watch 3 и Watch GT 3, представленных в компании Huawei.

Среди новых возможностей – постоянный контроль температуры тела, предсказание инфаркта и определение состояния гипертонии. По мнению экспертов, данные функции очень востребованы среди представителей старшего поколения, использующих такого рода устройства не только во время занятий физическими упражнениями.

Речь идет об очень опасных и, к сожалению, распространенных проблемах со здоровьем, отмечают специалисты. Поэтому в компании рассчитывают, что новые модели с дополнительными функциями будут очень популярными.