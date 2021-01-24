Компания Philips представила в РФ 28-дюймовый монитор

24.01.2021, 4:00, Новости дня

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Примерно 30 тысяч рублей будет стоить в российских магазинах новый монитор 288E2UAE с размером диагонали 28 дюймов и качеством картинки 4К, который представила в РФ компания Philips.

Точнее, разрешающая способность изображения составит 3840 на 2160 пикселей. Частота обновления кадров здесь равна 60 Гц, а период отклика – 4 мс.

Также производитель обеспечил стандартный для экранов высокого класса угол обзора в 178 градусов. Матрица гарантирует контрастность 1000:1. Отображение цветового пространства по показателю NTSC составляет 106,9%, по sRGB – 119,7%. Благодаря режиму MultiView, к монитору можно подключать сразу два устройства, что особенно важно для игр.