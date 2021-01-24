Что произошло за день 23 января

В десятках российских городов прошли несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального. Силовики жестко задерживали протестующих. В Москве, по оценке Reuters, на акцию вышли примерно 40 тысяч человек, в то время как в МВД сообщили о четырех тысячах участников. По последним данным «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны 2662 человека, больше всего — в Москве (1045) и Петербурге (378). Двух журналисток «Новой газеты» Елизавету Кирпанову и Татьяну Васильчук на акции в Москве силовики ударили дубинками, у фотографа Виктории Одиссоновой разбили объектив.
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В разных регионах РФ уже начали возбуждать уголовные дела в связи с протестами. По словам главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, в связи с протестами возбудили девять дел. В частности, во Владивостоке по одному из них задержали 28-летнего мужчину, который, как утверждает СК, «схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода четвертой роты ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками в область головы и тела». В Петербурге возбудили дело против мужчины, ударившего двух полицейских. По словам Чикова, речь идет не о сегодняшних событиях, а о 19 января. В Москве, уже после публикации поста Чикова, как сообщили в СК РИА Новости, возбудили дела по трем статьям.
В МИД РФ заявили о вмешательстве посольства США во внутренние дела страны и поощрении протестных акций в российских городах. Руководству посольства «предстоит серьезный разговор».
В возрасте 87 лет скончался американский журналист и телеведущий Ларри Кинг. В начале января его госпитализировали с коронавирусом.