 

Малышева предупредила об опасностях потери обоняния при коронавирусе

24.01.2021, 3:12, Новости дня
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При потере обоняния человек может не обратить внимание на ситуации, угрожающие его здоровью и жизни, предупредила врач и телеведущая Елена Малышева.

В своем Instagram она привела в пример ситуацию с олимпийской чемпионкой Дарьей Шкурихиной, которая из-за отсутствия обоняния не смогла почувствовать запах дыма, когда в ее квартире произошел пожар.

Малышева отметила, что из-за потери обоняния можно также не почувствовать, что продукт испорчен. Она посоветовала установить в квартире датчики газа и дыма и проверять сроки годности продуктов.

Также врач советует промывать нос дважды в день и делать «обонятельную тренировку», нюхая гвоздику, розы, цитрусовые или эвкалипт.

Ранее Малышева назвала три «суперпродукта», полезных в борьбе против коронавирусной инфекции.



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