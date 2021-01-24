В компании Google отказываются обновлять свои приложения на iOS

24.01.2021, 3:10, Новости дня

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Требование использовать «ярлыки конфиденциальности», выдвинутое в компании Apple почти полтора месяца назад, проигнорировали в Google. Последний, похоже, и не собирается его исполнять. По крайней мере, Google с тех пор прекратил обновлять свои приложения iOS.

К слову, такие разработчики, как Facebook новым правилам подчинились. А Gmail, Google Maps, Chrome и YouTube остаются без обновлений с седьмого декабря прошлого года.

Напомним, что через несколько дней после Нового года представители Google огласили о скором выполнении новых требований Apple. Однако обещания так и остались не подкрепленными ничем словами. Это касается только апдейтов для iOS, а владельцы гаджетов на Android получают обновления.