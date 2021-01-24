 

Компания Huawei зарезервировала для себя большую часть процессоров Kirin 9000

24.01.2021, 3:10, Новости дня
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Как стало известно из компетентных источников, китайская компания Huawei зарезервировала основную часть процессоров Kirin 9000, которые будут выпущены в текущем году. Они понадобятся для флагманского смартфона Huawei P40, который невозможно выпустить без данного чипа.

Разумеется, для Kirin 9000 можно было бы подыскать замену. Однако для Huawei выбор сильно ограничен, так как крупнейший производитель электроники КНР попал под американские санкции, и современные процессоры западного производства ему просто не продают.

Ранее эксперты полагали, что модель смартфона Huawei P40 будет последней для Huawei, выпущенной на основе Kirin 9000. Но оказалось, что это не так. По крайней мере, об этом свидетельствует последнее заявление.



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