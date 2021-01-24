 

Мнение: Митинги за вакцинацию в Бразилии

24.01.2021, 3:04, Разное
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В Бразилии уже 2-й день идут масштабные протесты, которые охватили 17 городов страны, в некоторых из которых протестными автопробегами было парализовано движение.
Протестующие требуют объявить импичмент президенту Болсонару, а также обеспечить нормальную вакцинацию населения от коронавируса, которая в силу полностью проваленной правительством борьбы с эпидемией (Бразилия занимает уверенное 2-е место после США по числу смертей от коронавируса), на текущем этапе оказалась сорванной. Кроме того, закупленная в Индии вакцина AstraZeneca (при этом правительство заявляло, что купит 15 млн. доз, а по факту купила только 2 млн.) не закупается некоторыми штатами, которые объявили ее неэффективной и требуют купить нормальную вакцину, вроде китайской "Коронавак", которую самостоятельно закупал штат Сан-Паулу.
Примечательным моментом данных протестов является то, что их поддерживают как левые, так и правые движения. В субботу протестовали социалисты и коммунисты, в воскресенье – правые.
Кроме того, лидеры коренных народов Амазонии обвинили Болсонару в преступлениях против человечества по факту вырубки лесов в Амазонии и угрожают его привлечь к суду в Гааге. С учетом того, что поддерживавший Болсонару Трамп потерял власть, бразильские политические движения всерьез рассматривают возможность скорого низвержения Болсонару, что может привести к власти либо коалиционное центристское правительство, либо к возвращению к власти бразильских социалистов.
Впрочем, массовость митингов пока не носит критического характера – пока что они лишь создают еще одну проблему для Болсонару и усиливают давление на него, так как протесты дают аргументы депутатам парламента для начала процедуры импичмента по образцу импичмента объявленного Дилме Русеф. На середину января рейтинг поддержки Болсонару опустился до 30%.

Источник: Colonel Cassad



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