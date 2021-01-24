Американский эсминец вместе с военными самолетами зашли в Черное море

24.01.2021, 2:24, Новости дня

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Американский ракетный эсминец USS Donald Cook с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke (DDG 75) зашел зашел в Черное море в рамках первой совместной морских и воздушных учений военно-морских сил США и воздушного командования НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе шестого флота ВМС США 23 января.

Вместе с эсминцем прибыли самолет морской патрульной разведки ВМС США P-8 и самолет воздушного командования НАТО E-3A.

“Совместные морские операции демонстрируют нашу способность беспрепятственно комбинировать возможности для обеспечения многоуровневой защиты во всех областях ведения войны. Мы работаем в невероятно сложной среде безопасности, которая требует сотрудничества на высоком уровне и приверженности делу обеспечения региональной стабильности”, – сказал командующий Шестым флотом СШАвице-адмирал Джин Блэк, командующий шестым флотом США.

Российское агентство РИА-Новости со ссылкой на данные Национального центра управления обороной (НЦУО), который входит в Минобороны РФ в субботу, 23 января, сообщило, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца США.

6-й флот США подчеркнул, что регулярно работает в Черном море с союзниками по НАТО, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину.

“Весь мир заинтересован в поддержке стабильности процветающего Черноморского региона и сдерживании агрессивных игроков, стремящихся к дестабилизации в своих интересах”, – заявили во флоте.

Эсминец USS Donald Cook заходил последний раз в Черное море в поддержку союзников и партнеров по НАТО 23 ноября прошлого года.

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