 

В Чехии в знак протеста против карантинных ограничений открылись бары и рестораны

24.01.2021, 2:24, Новости дня
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В Чехии 23 января открылся ряд ресторанов и баров в знак протеста против карантинных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщают Novinky.cz.

Инициатива Chcípl PES, критикующая решение правительства закрыть бары и рестораны из-за эпидемии COVID-19, объединяет все больше сторонников. Они, в частности, отрицательно относятся к программе правительства Covid Gastro, в которой есть условие, что государственные субсидии получат лишь те заведения, которые никогда не нарушали правил работы во время карантина.

Якуб Ольберт из ресторана Šeberák в Праге заявил, что цель открытия баров и ресторанов – “не заработать деньги, а выжить”.

Издание отмечает, что в заведения, которые открылись, несмотря на запрет, приходила полиция, после чего вместо планируемой работы в обычном режиме они перешли в режим “продажа через окно”.

Согласно опросу, проведенному на сайте Novinky.cz, в открытый бар в Чехии пошли бы 53,4% граждан.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Чехии зарегистрировано более 933 тыс. случаев коронавируса, умерли 15 270 пациентов с COVID-19. По числу инфицирований страна находится на 21 месте в мире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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