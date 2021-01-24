В СПЧ опровергли заявления об отсутствии призывов к подросткам выйти на митинги

24.01.2021, 2:23, Новости дня

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Член Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора заявила, что вопреки различным заявлениям об отсутствии призывов к школьникам выйти на несогласованные акции в Москве они на самом деле были.

«Было достаточно большое количество призывов к участию в акции 23 января именно среди несовершеннолетних. Я видела это по детям многих моих знакомых. Призывы шли через TikTok», – цитируют «Известия» Киркору.

По ее словам, также звучали и призывы к родителям детей не пускать их на протестные акции одних и присоединиться к ним.

«Это понятная технология. Апеллировали к молодежи как к более подверженной к манипуляциям части общества. Я осуждаю попытки взрослых людей спрятаться за спинами несовершеннолетних», – заключила член СПЧ.

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек. Кроме того, в Telegram-каналах появилась информация, что на Пушкинской площади задержали 14-летнего подростка. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что взяла эту ситуацию на контроль. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что несовершеннолетний передан родителям.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в РФ от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.