 

Участника беспорядков в Вашингтоне обвинили в призывах к убийству члена Конгресса

24.01.2021, 2:23, Новости дня
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Участвовавшего беспорядках в центре Вашингтона жителя штата Техас обвинили в призывах к убийству члена Палаты представителей Конгресса США, сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, житель пригорода Далласа Гаррет Миллер был в числе тех, кто ворвался в Капитолий в начале января. Мужчина также якобы опубликовал несколько сообщений в Twitter. В одном из них Миллер призывал убить члена Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк Александрию Окасио-Кортес, которая известна либеральными взглядами, передает ТАСС.

В другом сообщении мужчина написал, что в следующий раз протестующие вернутся с огнестрельным оружием. По информации ФБР, житель Техаса также публиковал угрозы в адрес сотрудника полиции Капитолия в Instagram. Адвокат Миллера сообщил, что его клиент раскаивается в содеянном.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что министерство юстиции США рассматривает вопрос снятия обвинений с участников беспорядков в Конгрессе, которые не были причастны к насилию, угрозам и погромам в офисах законодателей.

Минюст США к настоящему моменту предъявил более чем 135 лицам обвинения в совершении различного рода правонарушений в здании Конгресса и на прилегающей к нему территории. Ожидается, что в число обвиняемых будет расти. 

Напомним, 6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.



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