Синоптики предупредили о сильных погодных аномалиях в ближайшее время

24.01.2021, 2:23, Новости дня

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В ближайшее время в европейской части РФ ожидается мартовская погода, температура будет на 12-13 градусов выше нормы. В Сибири и Якутии прогнозируется аномальный холод с отклонением от нормы на 8-18 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Если посмотреть на карту аномалий, то увидим крайне резкие переходы: очень теплая погода на европейской части России, где на 12-13 градусов выше нормы, а в Западной Сибири ожидаются суровые морозы, там на 15-18 градусов ниже нормы. Таким образом, граница между аномально теплой и холодной погодой проходит по Уралу. Очень пестрая картина получается», – передает его слова ТАСС.

Вильфанда пояснил, что в европейской части РФ в ближайшее время температурный фон будет соответствовать концу марта, а на территории Западной Сибири морозы ожидаются 35-58 градусов морозов.

Жителей Якутии также ожидают аномальные холода, там температура будет на 8-10 градусов ниже нормы.

Ранее Вильфанд посоветовал жителям РФ привыкать к аномальным погодным явлениям, так как в стране из-за глобального потепления уменьшается повторяемость периодов «нормальной» погоды.