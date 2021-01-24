BI – больше не сияющий град на холме — Америке предложили поучиться демократии у других стран

24.01.2021, 2:20, Новости дня

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В последние годы США неуклонно теряли статус настоящей демократической страны и, следовательно, больше не могут считаться образцом для подражания, пишет Business Insider со ссылкой на экспертов. По их мнению, Америке необходимо брать пример с других стран, которые показывают себя гораздо лучше в этом вопросе.



Reuters

«Америка вернулась, и она готова вести за собой остальной мир», — объявил президент Джо Байден в конце ноября, представляя свою команду по внешней политике и национальной безопасности. По его словам, США полны решимости «снова сесть во главе стола».

Байден исходил из сомнительного предположения, что Соединённые Штаты по-прежнему занимают место ведущей демократии в мире. Но, по мнению экспертов, Америке пора сделать шаг назад и прислушаться к мнению других стран, где демократия находится в гораздо лучшей форме, пишет Business Insider.

«Ужасна сама мысль о том, что дипломаты администрации Байдена собираются путешествовать по миру и говорить: «Стройте свою демократию по образцу нашей». Ведь это продемонстрировало бы абсолютное незнание недостатков нашей системы», — считает Аркон Фунг, профессор Гарвардской школы Кеннеди.

«Американская демократия сейчас ни для кого не является образцом для подражания, но это не значит, что демократия сама по себе не является образцом для подражания, — добавляет Фунг. — Если вас интересует демократия, не рассматривайте американскую демократию — особенно сейчас — как пример хорошей демократии. Существует множество других стран, где она намного лучше, и мы должны учиться у них».

Если верить недавним опросам общественного мнения, американцы, похоже, согласны с тем, что США стоит заимствовать опыт остального мира. Они полагают, что американские власти могли бы многому научиться у других стран: как справиться с пандемией COVID-19 и повысить эффективность здравоохранения, решать экологические проблемы, улучшить межрасовые отношения и укрепить экономику.

В своём последнем отчёте «Индекс демократии» журнал Economist Intelligence Unit классифицирует США как «несовершенную демократию». Каждая страна в рейтинге оценивается по пяти категориям: избирательный процесс и плюрализм; функционирование правительства; вовлечённость в политику; политическая культура; гражданские свободы.

Страны, классифицируемые как «полноценная демократия», получили в этих категориях гораздо более высокие оценки, чем Соединённые Штаты. Среди них Канада, Норвегия, Исландия, Германия, Новая Зеландия, Финляндия, Ирландия и Швеция.

За последнее десятилетие США неуклонно падали в глобальном рейтинге «Индекса демократии» — с 17-го места в 2010 году до 25-го в 2019 году. Но многие американские политики продолжают настаивать на том, что страна остаётся «маяком» для остального мира.

Спустя всего несколько часов после того, как Дональд Трамп «спровоцировал жестокое восстание», в результате которого конгресс был эвакуирован и погибли пять человек, законодатели от обеих партий продолжали витиевато рассуждать об Америке и о том, каким образцом она якобы является для других стран.

«Мы — сияющий град на холме. Мы даём тем, кто борется с угнетением, надежду на лучшее будущее», — заявила сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Жанна Шахин в своём выступлении в конгрессе 6 января.

Но такие заявления выглядели оторванными от реальности после беспорядков, которые многие расценивали как «попытку госпереворота», в самом сердце американской демократии. Эти слова особенно резко контрастировали с реакцией за пределами США, отмечает издание.

Противники Вашингтона злорадствовали по поводу штурма Капитолия и указывали на него как на доказательство того, что страна не имеет морального права читать другим нотации о демократии. К примеру, китайские государственные СМИ заявили, что «хаос» 6 января стал признаком «внутреннего краха» американской политической системы.

Ещё до осады Капитолия такие организации, как Freedom House, предупреждали об эрозии демократических институтов в США. Похожей точки зрения придерживаются и специалисты проекта Varieties of Democracy.

Они утверждают, что в эпоху Трампа Америка стала «более автократической». «США — бывший авангард либеральной демократии — сбились с пути», — говорится в отчёте Varieties of Democracy за 2020 год.

Эксперты предупреждают, что «антидемократические выходки» Трампа последних четырёх лет — особенно во время проигранных им выборов 2020 года — могут служить оправданием агрессивному поведению мировых лидеров в других странах.

«Стремление Трампа отменить результаты выборов может подорвать демократию за рубежом, узаконив антидемократическое поведение. Мы уже видели, как лидеры в Венгрии, Турции и других странах подражали риторике Трампа о «фейковых новостях», чтобы отмахнуться от критики», — рассуждает политолог Гамильтонского колледжа Эрика де Брюн.

Байден сделал восстановление глобального положения Америки главным приоритетом для своей администрации. Он рассчитывает провести «Саммит за демократию» в течение первого года своего правления.

На взгляд Фунга, предложение Байдена о проведении саммита по вопросам демократии является «отличной идеей». Но он полагает, что на этом мероприятии Америка также должна почерпнуть что-то из опыта других стран, чтобы стать тем самым «градом на холме», которым она пытается казаться.

«Нам нужно придумать, как провести обстоятельный и содержательный разговор о том, как мы оказались в этой трагической ситуации», — уверен профессор.