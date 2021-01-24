«Аквадискотека»

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24.01.2021, 2:18, Разное
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Как Москва вышла в поддержку Навального. Фоторепортаж «Новой».

Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вся РФ — дворец Путина». Акция в поддержку Алексея Навального в Петербурге — на фоне царских фасадов. ФотографииФото: Юрий Козырев / «Новая газета»Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Источник: Новая газета



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