«Аквадискотека»
24.01.2021, 2:18,
Разное
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Как Москва вышла в поддержку Навального. Фоторепортаж «Новой».
Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вся РФ — дворец Путина». Акция в поддержку Алексея Навального в Петербурге — на фоне царских фасадов. ФотографииФото: Юрий Козырев / «Новая газета»Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»Фото: Юрий Козырев / «Новая газета»Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»
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Источник: Новая газета
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